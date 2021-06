GUARDA IL TRAILER DEL FILM PREQUEL DE “I SOPRANO” IN USCITA AD OTTOBRE

Sono approdate finalmente online le prime immagini di “The Many Saints of Newark” l’atteso film prequel della serie “I Soprano”.

Nel primo trailer rilasciato dalla Warner Bros vediamo il giovane Michael Gandolfini vestire i panni di Tony Soprano personaggio immortale della serie interpreato dal padre James Gandolfini prematuramente scomparso a Roma in seguito ad un attacco cardiaco nel 2013. Completano il cast Ray Liotta, Jon Bernthal, Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Corey Stoll e Vera Farmiga.

“The Many Saints of Newark”, atteso sia in sala che in streaming su HBO Max il prossimo 1° ottobre 2021, è sritto e prodotto dal creatore della serie David Chase e diretto da Alan Taylor.

Guarda il trailer: