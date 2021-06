I BIG RED MACHINE CONDIVIDONO UN ALTRO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO. ASCOLTA “THE GHOST OF CINCINNATI”.

Meno di 24 ore fa i Big Red Machine, side project condiviso da Justin Vernon (Bon Iver) e Aaron Dessner (chitarrista dei National), avevano annunciato il nuovo disco “How Long Do You Think It’s Gonna Last?” e condiviso il primo singolo estratto “Latter Days” che vanta la collaborazione di Anais Mitchell.

Adesso i brani in ascolto dal prossimo lavoro salgono a due con “The Ghost Of Cincinnati” che è a tutti gli effetti una traccia solista di Aaron Dessner che l’ha così raccontata:

In “The Ghost of Cincinnati”suono e canto da solo. È stato ispirata da una sceneggiatura chiamata “Dandelion” della regista Nicole Riegel (che ha scritto i testi insieme a me), a cui io e mio fratello (Bryce Dessner) stiamo lavorando. Parla di qualcuno che si sente come un fantasma, che si aggira per le strade della sua città natale, interroga il passato e contempla il proprio destino, qualcosa a cui posso relazionarmi profondamente. Immagino che questo possa riguardare un po’ me stesso, o gli amici che ho perso o qualcuno che si è sovraccaricato e si è speso troppo al punto da aver perso tutto, vuoto e vuoto come un fantasma. Grazie a Justin, Taylor, Jack, mia sorella e mio fratello per avermi convinto a cantare di più e a finire questa canzone per l’album.

Ascolta il brano:

Il nuovo LP pieno di prestigiose collaborazioni tra cui Sharon Van Etten, Taylor Swift, i Fleet Foxes e Lisa Hannigan, è in uscita il prossimo 27 agosto via Jagjaguwar / 37d03d.

Credit Foto: Graham Tolbert