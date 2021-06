STEVE GUNN ANNUNCIA IL SUO NUOVO ALBUM IN USCITA A FINE AGOSTO

Steve Gunn torna con il suo quinto album, “Other You” (pre-order), il prossimo 27 agosto via Matador Records: il disco arriva a distanza di poco più di due anni e mezzo dal precedente, “The Unseen In Between“.

L’ex chitarrista dei Violators di Kurt Vile lo ha registrato in due viaggi a Los Angeles insieme al suo amico di lunga data e collaboratore Justin Tripp e al produttore Rob Schnapf (Beck, Elliott Smith, Cass McCombs, Kurt Vile).

“Ho creato questo titolo quando stavamo registrando le voci e Rob era molto interessato alle armonie. C’era una terza parte e non riuscivo a trovare la nota. Non potevo vocalizzarlo. È entrato e ha preso la mia voce e l’ha inserita nel suo programma per computer, quindi ha potuto riprodurre e “cantare” la nota con la mia voce usando il computer. E ha detto: “Canta all’altro te”. Quindi stavo cantando insieme a me stesso cantando una nota che non potevo cantare”, ha spiegato Gunn.

Tra gli ospiti degli album troviamo tra gli altri Julianna Barwick, Mary Lattimore, Bridget St. John, Jeff Parker, Bill MacKay, Ben Bertrand e il batterista Ryan Sawyer (TV On The Radio, Thurston Moore, Gang Gang Dance).

Il musicista nativo della Pennsylvania inoltre ha condiviso due nuovi brani, la title-track “Other You” e “Reflection” e qui sotto potete vedere i relativi video.

Other You – Tracklisting:

1. Other You

2. Fulton

3. Morning River

4. Good Wind

5. Circuit Rider

6. On The Way

7. Protection

8. The Painter

9. Reflection

10. Sugar Kiss

11. Ever Feel That Way