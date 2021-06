THE UMBRELLAS: LA FORMAZIONE DI SAN FRANCISCO PUBBLICHERà, VIA SLUMBERLAND RECORDS, IL SUO DEBUTTO

THE UMBRELLAS: LA FORMAZIONE DI SAN FRANCISCO PUBBLICHERà, VIA SLUMBERLAND RECORDS, IL SUO DEBUTTO

Abbiamo già iniziato a parlare dei The Umbrellas, indicandoli come una delle formazioni più interessanti, in ambito jangle-pop, del momento. Il nuovo singolo “Pictures” non puòche confermare la nostra convinzione, già fortemente alimentata dal primo singolo “She Buys Herself Flowers”.

I The Umbrellas pubblicheranno il loro album di debutto il 6 agosto via Slumberland Records (pre-order). La band dice che il nuovo brano “esplora il dolore che si sente tra l’infatuazione e la realtà“.

Tracklist:

1. Lonely

2. Near You

3. Autumn

4. Happy

5. It’s True

6. She Buys Herself Flowers

7. Pictures

8. Galine

9. Never Available

10. Summer

11. City Song

12. A.M.