TRACK: THE VITRIOTS Taxi

Per chi volesse fare dei paragoni, il suono dei Vitriots prende sicuramente ispirazione da pesi massimi come Arctic Monkeys, Oasis e Nirvana. Ritmica bella carica, grinta da vendere, chitarre che fanno il loro sporco dovere e ritornelli che arrivano dritti al bersaglio. Un po’ grunge senza paranoie, la freschezza del britpop e una spruzzata di garage e il gioco è fatto. Niente di nuovo sotto il sole, ci mancherebbe, ma sapevano il fatto loro. In Australia, loro terra d’origine hanno avuto buona visibilità. Uso il passato perchè la carriera della band sembra essere ferma e questo singolo “Taxi” sembra una di quelle uscite che potremmo definire postume.

Formatisi nel 2018 i The Vitriots sono (stati?) una garage rock band di 3 elementi nata a Sydney. Vediamo se questo singolo potrà essere l’inizio di qualcosa di nuovo.

