I MEATBODIES PUBBLICANO IL QUARTO ALBUM A SETTEMBRE

A distanza di oltre quattro anni e mezzo dal loro terzo LP, “Alice”, il prossimo 3 settembre, via In The Red Records, i Meatbodies torneranno con un nuovo full-length, “333” (pre-order).

Chad Ubovich, collaboratore di Ty Segall (nei Fuzz) e di Mikal Cronin, frontman della band garage-rock californiana spiega: “Sono stato in tour per otto anni di fila con tutte queste band e ora non potevo più farlo. C’era anche la sensazione nell’aria che tutto stesse cambiando politicamente. Le cose non andavano bene e ho imboccato un sentiero oscuro”.

Chad si è tirato fuori, è diventato sobrio e ha sentito i succhi creativi scorrere di nuovo. Lui e il batterista dei Meatbodies Dylan Fujioka hanno registrato un album nel 2019 che doveva ancora essere mixato quando è arrivata la pandemia. Allo stesso tempo è tornato ad alcuni demo del 2018 di cui si era dimenticato (“Sembravano schifosi, come uno spaventoso “Magical Mystery Tour””) che hanno finito per essere la base per “333”.

Il primo singolo si chiama “Reach For The Sunn” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Joshua Erkman.

“Questi testi sono oscuri, ma penso che queste siano cose che le persone di tutto il mondo sentono e attraversano”, dice. “Qui in America, stiamo assistendo alla caduta del capitalismo statunitense e “333” è una rappresentazione da cartone animato di quel declino”.

“333” Tracklist:

1. Reach For The Sunn

2. Let Go (333)

3. Night Time Hidden Faces

4. Cancer

5. Eye Eraser

6. Hybrid Feelings

7. The Hero