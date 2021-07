TRACK: CAPITOL Always Saying Nothing

“Always Saying Nothing” è il primo estratto dell’EP “All The Rest Of My Heads” che uscirà il 17 Settembre. I Capitol sono un quintetto di Hamilton, città canadese dell’Ontario, chiamata pure “Steel City” per la grande importanza che qui ha l’industria siderurgica. La band si era già fatta notare con il loro debut “Dream Noise” attirando le attenzioni di chi ama sonorità riconducibili a band come Church, Killing Joke, Cure e Echo & the Bunnyman.

All The Rest Of My Heads by CAPITOL

Il cantante Josh Kemp ha scritto il testo del brano, una vera poesia decadente che sfugge ad una comprensione oggettiva ma lascia all’ascoltatore la libertà d’interpretare i versi lasciandosi trasportare dalle emozioni che essi generano.

Musicalmente il brano ha un buon ritmo con chitarre molto riverberate e la voce di Kemp malinconica e crepuscolare.

