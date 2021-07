WE ARE SCIENTISTS ANNUNCIANO IL PRIMO DISCO IN 3 ANNI. ASCOLTA IL SINGOLO “CONTACT HIGH”.

“Huffy” è il titolo del nuovo disco dei We Are Scientists.

Atteso per il prossimo 8 ottobre su 100% Records, primo lavoro dopo 3 anni, il disco è anticipato dal nuovo singolo “Contact High” e conterrà i due brani già ascoltati l’anno scorso “Fault Lines” e “I Cut My Own Hair”:

Le canzoni d’amore possono facilmente essere sciocche e imbarazzanti, quindi a volte ho difficoltà a scrivere canzoni che siano inequivocabilmente romantiche, afferma il chitarrista Keith Murray.

“Contact High” inchioda davvero quella corsa inebriante di infatuazione a tutto gas , però, perché evoca la mia tripletta di stimoli che alterano l’umore: interazioni romantiche vertiginose, musica travolgente e contatto di seconda mano con sostanze chimiche psicoattive (in ordine decrescente di preferenza personale).

e ancora

È semplicemente bello avere una canzone che è impenitentemente sdolcinata, ma espressa in una chitarra distorta e metafore di intossicazione casuale.

“Huffy” tracklist:

1 – You’ve Lost Your Shit

2 – Contact High

3 – Handshake Agreement

4 – I Cut My Own Hair

5 – Just Education

6 – Sentimental Education

7 – Fault Lines

8 – Pandemonium

9 – Bought Myself A Grave

10 – Behavior Unbecoming