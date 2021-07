ALBUM: MASSAGE

Ci sono dei dischi che si attendono con impazienza e poi, messi sul piatto, deludono: troppe aspettative non ripagate. La cosa, per fortuna non accade con il nuovo album dei sempre deliziosi Massage, che danno degno seguito a quella perla che era “Oh Boy” (2018).

Still Life by Massage

La band si muove alla perfezione lungo quel solco che le band di casa Sarah Records avevano tracciato con tanta maestria: un guitar-pop che per quanto sia accattivante e melodico non perde mai la sua valenza agrodolce, in perenne bilico tra malinconie e sorrisi che non ci appagano mai del tutto, come se ci mancasse sempre qualcosa per la felicità, ma la cosa non ci disturba, anzi, forse è proprio li il segreto, in quella mancanza, in quel 99 che non diventa mai 100.

Jangle-pop costruito in modo perfetto a dire poco, con melodie solari che ci viene la pelle d’oca ad ogni ascolto e i lacrimoni fanno capolino perchè Field Mice e Brighter sono li dietro l’angolo. La scuola C86 conosciuta come i bambini delle elementari sanno l’alfabeto e il manuale di “come costruire la perfetta pop-song” sopra il comodino, imparato dalla prima all’ultima parola.

C’è una cura altissima a tutto in questo disco, nei ritornelli, nelle melodie, nel romanticismo, nelle citazioni a mostri sacri del passato, nell’uso delle voci, nella capacità di emozionare anche con il gusto della leggerezza e delle piccole cose: io non riesco a trovare un minimo difetto.

QUESTO, PER ME, E’ IL VERO INDIE-POP.

Massage: Bandcamp