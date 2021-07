FRANCIS LUNG

Tracklist

1. Intro

2. Bad Hair Day

3. Blondes Have More Fun

4. Miracle

5. Empty Playgrounds, Broken Swings (Demo)

6. Don’t Call Me Baby

7. Say So

8. Southern Skies

9. Want 2 Want U

10. Comedown (Again)

11. Uncommon

12. Lonesome No More

13. The Let Down