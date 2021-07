IL TERZO ALBUM DI MATT MALTESE ARRIVA A OTTOBRE. GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “SHOE”

Il suo sophomore, “Krystal”, era uscito nel 2019, ma ora Matt Maltese è pronto per ritornare con un nuovo LP, “Good Morning, It’s Now Tomorrow”, in uscita il prossimo 8 ottobre via Nettwerk.

Il nuovo disco è stato scritto e registrato tra la sua casa a Londra e gli Echo Zoo Studios.

“Molto di questo disco è evasione dalla realtà. Ho dovuto trovare più significato nelle piccole parti della vita. Voglio che questo disco celebri il teatro in tutte le piccole cose. È così sdolcinato da dire, ma penso che la vita sia migliore quando cerchi di rendere straordinario l’ordinario”, spiega il musicista inglese di origini italiane.

Aggiunge poi: “È un vero disco di reazione. La pandemia mi ha reso molto consapevole delle piccole cose e delle cose importanti. Ha fatto sentire il passato ancora più lontano ed è per questo che penso che l’album sia così pieno di speranza. Mi ha fatto capire quali relazioni e connessioni sono reali e vere fonti di gioia. Mi ha fatto attaccare a queste cose più che mai”.

Dopo aver condiviso “Mystery” a maggio, oggi Maltese rilascia un altro singolo, “Shoe”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Dice Matt del nuovo brano: “È una marcia sincera e leggermente distorta in nome dell’amore. Penso che alcune delle cose più significative possano essere sia stupide che serie e con “Shoe” ho cercato di camminare su quel filo”.

“Good Morning It’s Now Tomorrow” Tracklist:

1. Good Morning

2. Shoe

3. Everyone Adores You (At Least I Do)

4. You Deserve An Oscar

5. Lobster

6. Outrun The Bear

7. 1000 Tears Deep

8. We Need to Talk

9. Mystery

10. Oldest Trick In The Book (feat. Bedouine)

11. Looking

12. Rat Race

13. Krakow