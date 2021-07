LIVE CASALINGO CON DUE INEDITI PER JAMES BLAKE

Torna davanti ad una webcam James Blake artista che già durante il recente lockdown aveva regalato ad appassionati e fans una serie di intimi live casalinghi.

Come capitato in passato l’esibizione intima porta in dono gradite sorprese: l’inedito “Friends’ll Break Your Heart”, il titolo lo suppone la youtuber Waiko, e “Say What You Will” brano mai pubblicato ma già eseguito in uno degli ‘home live’ del 2020.

Guarda le esibizioni di James Blake:

Qui puoi vedere l’intera performance nella quale il produttore britannico oltre ai sopracitati nuovi brani ripropone pezzi del suo lungo repertorio: