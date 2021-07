Quanta dolcezza indie-pop dispensano questi ottimi The Real Sea che vengono da Pittsburgh. Sono letteralmente incantato dalla grazia di “Paper Machete”, che mi richiama alla mente le bellezze di casa Slow Pulp (tanto per citare una band guitar-pop che adoro) ma con un gusto e dei profumi di casa UK, Smiths e The Sundays, tanto per dire due nomi grossi.

Paper Machete by The Real Sea

Una band che seguiamo con tantissimo interesse.

Listen & Follow

The Real Sea: Facebook