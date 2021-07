UN NUOVO EP PER I WINGS OF DESIRE (EX INHEAVEN) AD AGOSTO

A distanza di appena sei mesi dal loro primo EP, “End Of An Age”, il prossimo 13 agosto, via WMD Recordings, gli Wings Of Desire realizzeranno un’altra prova sulla breve distanza, “Amun-Ra”.

Il nuovo EP “si sposta dalla natura attenta del suo predecessore a un viaggio più focalizzato sull’interiorità alla scoperta di se stessi. Prende il nome dall’antica divinità egizia, il creatore trascendentale dell’universo e il dio della luce. Rappresenta la libertà illimitata e sconfinata. Esplora le trappole del tempo, dell’invecchiamento e guarda indietro con un bagliore nostalgico agli errori e ai successi del passato. “Amun-Ra” lascia briciole a chiunque cresca e si ponga le grandi domande esistenziali sulla vita, aprendo la strada ai diseredati”, ci spiega la press-release.

Dal punto di vista sonoro, l’EP continua l’esplorazione del songwriting pop degli anni ’60, del noise rock e delle atmosfere euforiche e lo porta verso nuovi orizzonti. Prodotto dalla stessa band inglese, il nuovo lavoro è stato mixato da Vincent Cacchione (Caged Animal).

Il nuovo singolo del gruppo composto dai due ex componenti degli Inheaven James e Chloe si chiama “Choose A Life” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Il duo dice della nuova canzone: “”Choose A Life” parla della nostra programmazione automatizzata che ci ha convinto che una volta “lì” saremo felici. Che una volta acquisita la lista di controllo del materiale saremo soddisfatti, ma non è mai così. La canzone esplora la ricerca di gioia nei momenti più piccoli della quotidianità, del mondano, di quelle microespressioni che diamo per scontate. E rendersi conto che non devi piegare il mondo per lasciare il segno. Che è meglio semplicemente goderselo.”

“Amun-Ra” EP Tracklist:

1. Choose A Life

2. Better Late Than Never

3. OUTTAMAMIND

4. Forgive & Forget