ASCOLTA QUATTRO BRANI INEDITI DI TOM PETTY

Dopo i recenti materiali di archivio dell’era di “Wildflowers”, arriva ora altro materiale postumo inedito per Tom Petty.

E’ infatti appena uscito, via Warner, “Angel Dream (Songs and Music from the Motion Picture “She’s The One”)”, che non è altro che la versione remixata, rimasterizzata e reimmaginata di “Songs and Music from the Motion Picture “She’s The One””.

In questo nuovo lavoro, che potete ascoltare interamente nel player Spotify qui sotto, si trovano anche quattro brani inediti, “One Of Life’s Little Mysteries”, “Thirteen Days”, “105 Degrees” e “French Disconnection”.

Spiega Mike Campbell, storico chitarrista degli Heartbreakers: “Ci sono alcune cose interessanti in questo disco che non sono mai uscite prima. Amo particolarmente la canzone di JJ Cale “13 Days”. Ci siamo divertiti molto a suonarla dal vivo ed è fantastico averne una registrazione dallo studio. “Supernatural Radio” è stato ampliato con alcune fantastiche interazioni di jamming all’interno della band, di cui sono molto orgoglioso. Gli Heartbreakers possono essere davvero sorprendenti e spontanei. Spero che queste piccole gemme vi piacciano tanto quanto a me.”