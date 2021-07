CONNAN MOCKASIN ANNUNCIA UN ALBUM INSIEME AL PADRE ADE

A distanza di quasi tre anni dal suo terzo LP, “Jassbuster“, Connan Mockasin sta per tornare con un nuovo album, che lo vede collaborare insieme a suo padre Ade: il disco si chiama “It’s Just Wind” (pre-order) e uscirà il prossimo 14 luglio (giorno del settantaduesimo compleanno di Ade) via Mexican Summer.

Dopo che Ade aveva sofferto di un arresto cardiaco, per Connan è diventata una priorità realizzare un album insieme a lui, dopo che ne avevano parlato per tanti anni.

Il disco è stato realizzato a Marfa, Texas nel 2018 durante il Marfa Myths Festival della Mexican Summer e vede la partecipazione di John Carroll Kirby, Matthew Eccles, Nicholas Harsant e Rory McCarthy (aka Infinite Bisous).

“Stanchi del viaggio, immersi fino alle ginocchia nei cocktail della prima notte e sul punto di andare a letto, Connan e la sua band alzarono spontaneamente gli strumenti e iniziarono a suonare insieme. E, in uno stupore di cui ha poca memoria, Ade si unì a loro, provando frammenti di testi dal suo libro, sbagliandoli per caso, sbagliandoli di proposito, tagliando, attaccando e improvvisando nella nebbia, intorno agli arrangiamenti improvvisati di Connan & Co. Quando hanno riascoltato ciò che avevano catturato sulle 8 tracce la mattina dopo, hanno scoperto che avevano, in qualche modo, registrato la maggior parte di un album su nastro”, spiega la press-release.

Qui sotto intanto potete ascoltare il primo estratto, “The Wolf”.

Inoltre, sempre il 14 luglio, insieme all’album uscirà anche un documentario intitolato “It’s Just Wind: The Old Man Records An Album In Marfa”.

“It’s Just Wind” Tracklist:

1. The Wolf

2. Te Awanga

3. What It Are

4. Edge Of Darkness

5. Tight Waxing

6. It’s Just Wind

7. Marfa

8. Round Peg In A Square Hole

9. Stuck

10. Clifton