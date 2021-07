THE OPHELIAS: TERZO ALBUM A SETTEMBRE. ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO CON LA PARTECIPAZIONE DI JULIEN BAKER

Il prossimo 24 settembre, via Joyful Noise Recordings, The Ophelias torneranno con il loro terzo LP, “Crocus” (pre-order), che arriva a tre anni di distanza dal precedente, “Almost“.

Ora la band è divisa tra Cincinnati e New York, mentre le loro canzoni sono “ugualmente intrise di riferimenti alla Bibbia e ai confini della realtà e strappano emozioni mistiche dagli spazi tra il loro passato, presente e futuro”, spiega la press-release.

“Come collettivo copriamo parecchi terreni musicali in quanto ascoltiamo individualmente una vasta gamma di generi. Anche tra noi quattro, abbiamo le nostre distinte sensibilità che ci distinguono l’uno dall’altro”, afferma Mic Adams. “Ci sono differenze in ciò che le canzoni di “Crocus” significano per tutti noi e incorporiamo elementi di noi stessi e le nostre tendenze stilistiche in ogni canzone. Quindi ad Andrea potrebbe venire in mente una parte di violino di una band folk degli anni ’60 nello stesso momento in cui Spencer sta canalizzando Liz Phair.”

Il loro primo singolo estratto dal nuovo album del gruppo art-rock statunitense si chiama “Neil Young On High” e vede la partecipazione di Julien Baker.

La frontwoman e chitarrista Spencer Peppet spiega: “Abbiamo incontrato Julien per la prima volta nel 2019 in uno spettacolo che abbiamo suonato a Nashville. Si è presentata e ho cercato di non mostrare quanto fossi nervosa! Circa sei mesi dopo la quarantena del 2020 ho trovato il coraggio di chiederle se voleva collaborare a una canzone dell’album su cui stavamo lavorando. Ha registrato le sue parti in Tennessee e abbiamo parlato virtualmente. Le sue armonie hanno rinvigorito completamente la canzone: hanno aggiunto leggerezza, apertura, ma anche profondità e complessità. È incredibilmente bello che abbia messo così tanta cura in quelle parti.”

“Crocus” Tracklist:

1. Crocus

2. Sacrificial Lamb

3. Neil Young On High (feat. Julien Baker)

4. Vapor

5. Spirit Sent

6. Biblical Names

7. Mastermind

8. Becoming A Nun

9. Spitting Image

10. Under Again

11. The Twilight Zone

12. Vices