TRACK: THE REALITY TV

The Reality TV, il progetto dark-wave/post-punk di Benjamin Mace-Crossley ritorna con il suo terzo singolo “Dirty Hot”. Il suo marchio di fabbrica rimane e la sua penna è sicuramente riconoscibile, con un tuffo nella new-wave degli anni ’80, ma “Dirty Hot” ci porta dritti a Manchester, con più di un richiamo ai New Order (e perchè no anche agli stessi Monaco di Peter Hook), ma con una voce baritonale che rimanda ai Joy Division.

Diciamo tranquillamente che l’elemento di pop, che appare con ritornello orecchiabile e a presa rapida, è tutt’altro che tenuto nascosto, ma la canzone mantiene ancora quegli elementi oscuri che avevamo captato nell’uscita vicina alla Dark-Wave “Beats”, che era quasi in territori Depeche Mode con un giro di chitarra capace di ricordarci gli INXS.

