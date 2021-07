IL NUOVO ALBUM DI NOTHER ESCE TRA POCHE SETTIMANE

L’album d’esordio di Nother, “Future Is Bright” (pre-order), uscirà il prossimo 22 luglio via Abyond Music.

Questo nuovo progetto ha permesso a Stefano Milella – il musicista che si nasconde dietro a questo moniker – di concentrarsi sulla musica, dopo anni di attività come produttore e compositore di colonne sonore, da “Il Sud è niente” a “Solo per il weekend” fino a “Il padre d’Italia”, oltre a collaborazioni per National Geographic, History Channel, Fox.

La sua esperienza nella realizzazione di tre lungometraggi, oltre a essere interprete e compositore per molti progetti di musica elettronica, ha portato Milella ad esibirsi in festival come Primavera Sound (Barcellona), SXSW (USA), Bestival (Regno Unito) e Strawberry Festival (Cina).

Qui sotto, intanto, potete ascoltare i due primi estratti, “The Distance” (feat. Matilde Davoli) e “Lines” (feat. Moon Leap).