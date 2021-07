FRANK CARTER AND THE RATTLESNAKES: ANNUNCIO ALBUM, NUOVO SINGOLO E DATA ITALIANA

Frank Carter and The Rattlesnakes sono da poco tornati a calcare il palco in occasione del Download Pilot, scatenando tutta la loro ferocia e sprigionando un’energia che rimarrà per sempre impressa nella memoria dei presenti. Uno spirito anarchico, la voglia di battersi contro le ingiustizie e uno show che distrugge i temi della mascolinità tossica. Ora che le restrizioni si allentano, chi meglio di loro per fare da colonna sonora alla nostra ritrovata libertà?

La band condivide il nuovo singolo “Sticky” (title-track del nuovo album).

“Sticky” è un’altra anticipazione di cosa aspettarsi dal nuovo furioso lavoro in studio, prodotto per la prima volta dal chitarrista Dean Richardson e pronto a ricordarci che la collaborazione tra i due artisti è una delle più interessanti del panorama rock inglese. In “Sticky” ritroviamo tutta l’energia accumulata in più di un anno di pandemia e, sebbene voglia essere una fuga temporanea, la realtà che abbiamo vissuto negli ultimi mesi non è mai troppo lontana. A Carter e Richardson si uniscono in questo nuovo album anche nomi come Joe Talbot degli IDLES, Lynks in “Go Get A Tattoo”, Cassyette in “Off With His Head” e Bobby Gillespie dei Primal Scream in “Original Sin”.

Carter racconta: “Qualcuno mi ha detto di ‘aver ritrovato la sua giovinezza’ mentre ascoltava questo album. È proprio questo l’obiettivo che ti poni quando scrivi. Fare un disco che sia nostalgico, ma classico. Senza tempo, ma anche moderno”.

Pre-ordina l’album QUI.

Dopo il sold out all’Alexandra Palace di Londra in occasione del The End Of Suffering Tour, Frank Carter and The Rattlesnakes ripartiranno in tour a novembre, con ben due date all’O2 Academy Brixton programmate per gennaio 2022 e faranno tappa in Italia il 6 febbraio ai Magazzini Generali di Milano. Pre-ordinando l’album “Sticky” avrai accesso alla presale dei biglietti mercoledì 14 luglio alle 10.00.

La vendita generale inizierà invece venerdì 16 alle 10.00.

Tracklist:

‘Sticky’

‘Cupid’s Arrow’

‘Bang Bang’ (featuring Lynks)

‘Take It To The Brink’

‘My Town’ (featuring Joe Talbot)

‘Go Get A Tattoo’ (featuring Lynks)

‘Off With His Head’ (featuring Cassyette)

‘Cobra Queen’

‘Rat Race’

‘Original Sin’ (featuring Bobby Gillespie)