GOAT: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “QUEEN OF THE UNDERGROUND”

GOAT: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “QUEEN OF THE UNDERGROUND”

Gli svedesi GOAT hanno condiviso il nuovo brano, “Queen Of The Underground”, avvisaglia per il 27 agosto, data in cui uscirà la nuova compilation di rarità “Headsoup”, con brani fuori album, B-side e due nuove canzoni.

La prima ad essere rivelata è proprio “Queen Of The Underground”, che non smentisce affatto la bravura del gruppo di Göteborg.

Ecco il video del brano: