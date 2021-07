Ed eccolo qui, l’attesissimo ritorno di Liz Phair. Undici anni dopo il non particolarmente apprezzabile (per usare un eufemismo) “Funstyle”, la cantautrice statunitense rompe il lungo silenzio con i quaranta minuti abbondanti di “Soberish”. Stando alle parole della diretta interessata, il disco nasce come reazione all’età che avanza – ma sarebbe meglio parlare di paura della morte visto che, da quanto si apprende dal comunicato stampa che ne accompagna l’uscita, il processo creativo avrebbe preso il via a seguito delle insistenti pressioni di un manager intristito dalle premature dipartite di David Bowie e Prince.

«Cosa vuoi fare della tua carriera? Non sai che da un giorno a un altro potrebbe venirti un coccolone? Stai lavorando a qualcosa di abbastanza valido da poter essere tramandato ai posteri, come fosse un testamento artistico?». A questo fiume di domande Liz Phair non ha risposto come probabilmente avremmo fatto tutti noi – ovvero facendo gli scongiuri e coprendo di improperi il collaboratore – ma andando a recuperare la sua vecchia collezione di vinili art rock e new wave, ovvero la musica con cui è cresciuta. Tutto ciò per riscoprire le proprie radici, riaccendere l’ispirazione e resuscitare una carriera moribonda.

I modelli di riferimento dichiarati per le tredici tracce di “Soberish” sarebbero i seguenti: The English Beat, The Specials, Madness, Yazoo, The Psychedelic Furs, Talking Heads, Velvet Underground, Laurie Anderson, The Cars e i R.E.M. di “Automatic For The People”. E quanto si avverte l’influenza di cotanti pesi massimi? Poco o nulla.

Se escludiamo i vaghissimi richiami all’universo loureediano presenti in “Hey Lou” – vabbè, è proprio dedicata a lui – e in alcune parti di “Ba Ba Ba”, il resto dell’album viaggia seguendo le coordinate di un alt rock di matrice ‘90s imbevuto di atmosfere intime e delicate, a tratti un po’ più grintoso (“Bad Kitty”, “Good Side”) ma generalmente ancorato a piacevoli sonorità soft che, c’è da dirlo, in più di qualche episodio girano veramente molto bene (da non perdere le folkeggianti “Sheridan Road”, “Soberish”, “Lonely Street”, “Dosage” e la lugubre “Soul Sucker”).

La decisione di abbondare con inserti elettronici dal gusto alquanto antiquato toglie genuinità a un disco che, nonostante un paio di scivoloni pop (i singoli “Spanish Doors” e “The Game”, decenti ma estremamente anacronistici), rimette nella giusta carreggiata artistica la ritrovata – o rinsavita? – Liz Phair. I tempi gloriosi di “Exile In Guyville” sono però lontanissimi.

Credit Foto: Eszter+David