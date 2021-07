TRACK: WET LEG

Rhian Teasdale e Hester Chambers decisero di formare una band in una giornata nebbiosa mentre si trovarono sulla ruota panoramica nella nativa isola di Wight. Così narra la leggenda e noi alle leggende crediamo. E a giudicare da questa prima traccia prodotta dalle menti delle due ragazze inglesi, non ci sembra una decisione azzardata.

Chaise Longue by Wet Leg

Il brano si fa notare per il testo molto ironico e pieno di doppi sensi che Rhian, in pratica, recita come una filastrocca dove una sedia a sdraio trova il modo di essere protagonista.

Molto intrigante anche il video con le due ragazze con cappello e abiti in stile country immerse in un paesaggio campagnolo che attraversano a passo ben sostenuto.

Hanno un debole per la musica disco francese e per le Ronettes. Il loro stile si avvicina allo spoken-word dei Dry Cleaning mentre musicalmente ci intrattengono con tipico ritmo motorik a cui si sovrappongono chitarre ben congeniate. La Domino le ha volute con loro e questo è già un bel biglietto da visita.

“Baby, I Love You” cantavano le Ronettes, un brano che fece la fortuna anche dei grandi Ramones. Le Wet Leg come i più famosi colleghi d’oltreoceano, trasmettono divertimento, semplicità e quel pizzico di trasgressione che nel Rock ‘n Roll non guasta mai!

Listen & Follow

Wet Leg: Facebook | Bandcamp