ASCOLTA “ONE LOVE”, IL NUOVO SINGOLO DI DOT ALLISON

Sono passati tanti anni dagli One Dove, eppure la stella di Dot Allison non si è mai oscurata, complice anche una bella carriera solista che, dopo tanti anni di stop, sembra ora essere di nuovo in auge, con un sound minimale, dolcemente acustico e scarno.



“One Love”, il nuovo singolo (anticipa “Heart-Shaped Scars” atteso il 30 luglio), come ci dicono le note stampa, è una canzone che parla di qualcuno che si sente insicuro in una relazione, che ha bisogno di rassicurazione ma che invece viene lasciato all’ombra dei molti altri amori desiderati e l’amore fragile perisce all’ombra.

Il prossimo album della cantautrice scozzese Dot Allison, descritto come un dreamy-folk inebriante, si arricchisce di elementi come pianoforte, archi, ukulele e chitarra acustica, ““Heart-Shaped Scars” è un antidoto allo stress, un balsamo bello, ristoratore e stimolante per questi tempi“, così dice la stessa Dot Allison, che si dimostra abilissima anche lontano dall’iconografia elettronica che qualcuno ancora le potrebbe mettere addosso: in realtà la sua carriera l’ha vista spesso cambiare il tappeto sonoro, fino ad arrivare alle dolcezze di questo nuovo lavoro.

Il nuovo singolo è davvero una canzone soffice e soave, in punta di piedi, con questo suono d’arpa che viene completato dagli archi, mentre la voce di Dot Allison arriva in modo cristallino.

Photo Credit: Essy Syed