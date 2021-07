DAMON ALBARN: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “POLARIS” (ASCOLTALO E GUARDA L’ESIBIZIONE LIVE)

Damon Albarn pubblica oggi “Polaris”, il nuovo singolo tratto dal suo secondo album solista “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows” in arrivo il 12 novembre su Transgressive Records.

“Polaris” segue la pubblicazione della title track e, con la sua melodia corale, si rivolge ad una stella che possa guidare tutti coloro le cui vite sono state stravolte, soprattutto nell’ultimo anno.

Oltre al brano arriva anche il primo di una serie di cinematografici video intitolata “Sublime Boulevards – Performance Films”, ora disponibile su YouTube. La serie, che cattura rigorosamente in bianco e nero le performance di Albarn affiancato da una band e un quartetto d’archi, è stata diretta da Toby L, fondatore della Transgressive Records, e accompagnerà anche altri brani dell’album.