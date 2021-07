E’ ESCLUSIVA ROUGH TRADE IL LIBRO FOTOGRAFICO “OASIS : KNEBWORTH” CHE RACCHIUDE GLI SCATTI DEGLI STORICI LIVE DEL 10 E 11 AGOSTO 1996

Un libro che segna il 25° anniversario dei concerti degli Oasis a Knebworth, con splendide immagini scattate dall’acclamata fotografa musicale Jill Furmanovsky inclusi i contributi di Noel Gallagher e Alan McGee e centinaia di immagini mai viste prima.

“Un meraviglioso documento dell’ultimo grande raduno dell’era pre-internet. Niente cellulari con fotocamera, niente social media, solo una band e i suoi fan come una cosa sola“, così dice Noel Gallagher.



Il 10 e l’11 agosto 1996, gli Oasis hanno suonato due concerti che li avrebbero definiti come una band all’apice del loro climax, suonando davanti a oltre 250.000 persone.

Venticinque anni dopo, ecco la storia di quelle notti, raccontata attraverso le fotografie di Jill Furmanovsky, che ha avuto un accesso illimitato al mondo degli Oasis per tutta l’estate. Dalle prove rilassate ai concerti, dietro le quinte, sul palco, in volo sopra la location: molte delle splendide fotografie in questo libro non sono mai state viste prima.

Il libro (in edizione limitata di 500 copie) è acquistabile QUI.