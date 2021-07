HAYDEN THORPE, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM “MOONDUST FOR MY DIAMOND” IN USCITA AD OTTOBRE

Il cantautore e polistrumentista inglese Hayden Thorpe, ha annunciato oggi il suo nuovo lavoro dal titolo “Moondust For My Diamond” in uscita il prossimo 15 ottobre via Domino, e segue al debutto di Hayden, “Diviner” del 2019 e l’EP “Aerial Songs” dello scorso anno.

In occasione dell’annuncio, Thorpe ha condiviso il suo nuovo singolo, “The Universe Is Always Right”, accompagnato da un videoclip girato nella patria di Hayden, The Lake District, e diretto da Tom Haines.



“E la natura? E il cosmo? Che dire di tutte queste cose che rompono la tirannia del sé? Dopotutto, i nostri organi di senso portano il mondo dentro di noi, dovevo solo cantarlo di nuovo. Sono rimasto incantato di nuovo dal mistero della scienza e da come potrei parlare dal cuore in un’epoca in cui la metrica è vangelo”, ha dichiarato Thorpe.

“Moondust For My Diamond” sarà disponibile in digitale, su CD, LP standard, LP Deluxe più LP DomMart Edition (preordina qui). L’edizione Deluxe LP includerà serigrafie fatte a mano limitate e firmate da Hayden, mentre il bundle LP edizione DomMart include l’EP 12″ di “Aerial Songs”. Il vinile e l’imballaggio per gli LP “Moondust For My Diamond”, inoltre, saranno realizzati utilizzando materiali riciclati al 100%.

La produzione in technicolor di “Moondust For My Diamond” riunisce per la prima volta Hayden con l’innovatore di culto Nathan Jenkins (“Bullion”) e il collaboratore di lunga data Richard Formby, con il mastering di Heba Kadry.

“Moondust For My Diamond” tracklist:

1. Material World

2. The Universe Is Always Right

3. No Such Thing

4. Parallel Kingdom

5. Golden Ratio

6. Metafeeling

7. Supersensual

8. Hotel November Tango

9. Rational Heartache

10. Spherical Time II

11. Suspended Animation

12. Runaway World