MILEY CYRUS CONTINUA NELLA SCELTA DI COVER DI UN CERTO SPESSORE: ASCOLTA LA SUA VERSIONE DEI “HEAVEN OR LAS VEGAS” DEI COCTEAU TWINS

Miley Cyrus, il 4 luglio, ha fatto una cover di “Heaven or Las Vegas” dei Cocteau Twins durante uno spettacolo al casinò Resorts World di Las Vegas. La cantante non è nuova all’eseguire cover di un certo pesa, basti pensare a “Fade Into You” dei Mazzy Star o “Doll Parts” delle Hole, ma non era facilmente pensabile che sarebbe andata a rifare anche un brano dei Cocteau Twins del 1990, dicendo: “Canterò una canzone che nessuno conosce, cazzo, ma la conoscerete dopo stasera” (evidentemente Miley non ha molta fiducia nell’educazione musicale dei suoi stessi fan).

Il più recente album di Miley Cyrus, “Plastic Hearts”, è stato pubblicato alla fine dello scorso anno.

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons