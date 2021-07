CURTIS HARDING: NUOVO SINGOLO E DATA ITALIANA A MARZO 2022

Come dicono le note stampa, Curtis Harding ha il cuore in mano nella sua nuova canzone “I Won’t Let You Down”. “Prenditi il tuo tempo e non preoccuparti baby / Tutto va bene anche qui ultimamente / C’è un vecchio amico in giro / Quando avrai bisogno di me non ti deluderò“, Harding canta con devozione su un classico groove soul dalle sfumature psichedeliche.

Il 20 febbraio 2022 Curtis Harding si imbarcherà in un tour europeo che lo vedrà anche in Italia, esattamente il 20 marzo al Biko di Milano.

Photo credit: Matt Correia