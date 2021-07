ECCO IL PROGRAMMA DEL “BEACHES BREW PRESENTS ROUTE TO 2022”

Dopo aver annunciato la scorsa settimana la rassegna “Beaches Brew Presents Route To 2022” e gli artisti partecipanti, gli organizzatori hanno ora svelato il programma suddiviso per giornate.

Vi ricordiamo che i concerti si terranno sulla spiaggia dell’Hana-Bi di Marina Di Ravenna e saranno tutti gratuiti.

Questo il programma del mese di luglio:

𝟮𝟬 Daniel Blumberg (UK) – Eugenia Post Meridiem (IT)

𝟮𝟭 Lafandwah (INT) + R.Y.F. (IT) – So Beast(IT)

𝟮𝟮 Bee Bee Sea (IT) – Wow (IT)

𝟮𝟯 Casper Clausen (DK)- H. Hawkline (UK), DJ Fitz (UK)

𝟮𝟰 Maurice Louca (EG) – Khalab (IT) – Cemento Atlantico (IT), DJ Fitz (UK)

𝟮𝟱 DJ Fitz (UK) – Katzuma: OKE’ (IT) dj set

𝟮𝟲 Miles Cooper Seaton Tribute (IT/SN) con C+C=Maxigross with Alioune Slysajah & Marco Giudici – “Andrea Belfi e Alessandro Cau” duo – Fabrizio Modonese Palumbo solo

2𝟳 Micah P. Hinson (US) – Guano Padano (IT)

𝟮𝟴 Ron Gallo (US) – Chickpee (IT)

𝟮𝟵 KMRU (KE) – Radio Raheem w/ Chourmo (IT) dj set