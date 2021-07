La band neo soul dei Jungle, ha pubblicato un nuovo singolo tratto dal prossimo imminente album “Loving In Stereo”, in uscita il prossimo 13 agosto.

Dopo “Keep Moving” e “Talk About It”, la band inglese ha pubblicato il terzo singolo “Romeo” che segna un momento storico per il duo perché li vede, per la prima volta, collaborare con il rapper di New York, Bas.