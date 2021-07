SUFJAN STEVENS E ANGELO DE AUGUSTINE HANNO ANNUNCIATO IL LORO NUOVO ALBUM COLLABORATIVO: GIà DUE ANTICIPAZIONI

Sufjan Stevens e Angelo De Augustine hanno annunciato il loro nuovo album collaborativo “A Beginner’s Mind” (pre-order) anticipato da un paio di brani.

L’LP di 14 tracce uscirà il 24 settembre via Asthmatic Kitty Records, ed è stato scritto quando i due compagni di etichetta si sono trovati a casa di un amico, a nord di New York, per una session di songwriting lunga un mese.

“Guardando un film per rilassarsi dopo ogni giorno di lavoro, hanno presto trovato le loro canzoni che riflettevano i film e hanno iniziato a indagare seriamente questa connessione“, spiega un comunicato stampa sull’album, che si dice sia “(vagamente) basato su film (per lo più) popolari, alti, bassi e tutto ciò che sta in mezzo. I punti della trama, i riassunti delle scene e i personaggi principali sono spesso sostituiti da spunti esoterici che pongono la domanda più grande: cosa significa essere umani in un mondo distrutto?”

Le canzoni “Reach Out” e “Olympus” anticipano il progetto.

Ecco la tracklist:

1. Reach Out

2. Lady Macbeth In Chains

3. Back To Oz

4. The Pillar Of Souls

5. You Give Death A Bad Name

6. Beginner’s Mind

7. Olympus

8. Murder And Crime

9. (This Is) The Thing

10. It’s Your Own Body And Mind

11. Lost In The World

12. Fictional California

13. Cimmerian Shade

14. Lacrimae