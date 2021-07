THE PARROTS: SECONDO LP A FINE OTTOBRE. IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “YOU WORK ALL DAY AND THEN YOU DIE”

A distanza di oltre cinque anni dall’uscita del loro esordio full-lenght, “Los Niños Sin Miedo“, The Parrots ritorneranno il prossimo 29 ottobre con un nuovo LP, chiamato semplicemente “Dos” (pre-order).

Prodotto da Tom Furse degli Horrors, il disco è stato poi mixato da Claudius Mittendorfer (Parquet Courts, Weezer, Panic! At The Disco, Temples).

“La maggior parte dell’album è stata registrata nei Wilton Way Studios di Hackney in periodi tra l’estate 2019 e l’inizio del 2020. A causa del lockdown l’abbiamo dovuto finire a Madrid con Harto Rodriguez. Registrare a casa è stato davvero bello perché significava che potevamo chiamare alcuni dei nostri amici di grande talento per unirsi a noi in studio. La maggior parte del disco è stata scritta prima del lockdown, ma quella pausa inaspettata in tutte le nostre vite ci ha fatto ripensare a qualcosa e finire i pezzi in un modo diverso. Inoltre, quando sapevamo che non potevamo tornare a Londra per finirlo, abbiamo deciso di invitare molti dei nostri amici in studio. Questo ha fatto sembrare la registrazione quasi una celebrazione. Tutti quelli che conoscevamo stavano bene; anche con la pausa globale potremmo ancora trovare punti luminosi e stare insieme”, ha detto la band madrilena del nuovo album.

Il nuovo singolo si chiama “You Work All Day And Then You Die” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Joaquín Luna.

“Dos” Tracklist:

1. You Work All Day And Then You Die

2. Just Hold On

3. Maldito (feat C. Tangana)

4. Lo Dejaría Todo

5. Don’t Cry

6. It’s Too Late To Go To Bed

7. Nadie Dijo Que Fuera Fácil

8. Fuego

9. Amigos

10. How Not To Be Seen

11. Romance (feat Los Nastys)