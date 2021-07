EP: BESS ATWELL

Dopo aver recentemente firmato con la Real Kind Records, l’etichetta di proprietà di Lucy Rose, Bess Atwell annuncia il suo primo LP, “Already, Always” (pre-order), in uscita il prossimo 24 settembre.

Nel frattempo la musicista indie-folk di Brighton ha anche condiviso un EP, “Nobody”, che potete ascoltare qui sotto.

Ci piace la title-track, dalla strumentazione piuttosto scarna: è un pezzo gode di una rara intimità e dei vocals gentili di Bess, che si muove morbida anche in “Time Comes in Rose”. “All You Can Do” è carezzevole e guarda al dream-pop, con un ritornello però che si apre quasi a un sussulto pop. “Co-Op” è carezzevole e costruita molto bene melodicamente, forse il brano più bello dell’intero EP, come fossero onde di un mare che s’infrange sulla spiaggia. Grande dolcezza ed eleganza.

