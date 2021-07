UN PO’ DI RUNNING CON I SONIC YOUTH?

Che le linee di abbigliamento ispirate al punk, al metal e all’indie rock stiano diventando sempre più comuni e frequenti è ormai un dato di fatto. Se la cosa non vi disturba, pensiamo che accoglierete in modo entusiasta il fatto che la Satisfy ha appena annunciato una nuova linea di abbigliamento per la corsa ispirata ai Sonic Youth.

Ecco il comunicato: “I Sonic Youth si sono formati a New York per far fronte alla morente scena rock n’ roll, gettando tutte le convenzioni fuori dalla finestra per far rivivere lo spirito grezzo e grintoso di cui credevano ci fosse bisogno dopo un’era di New Wave, guidata dai sintetizzatori. Usavano un’accordatura non ortodossa della chitarra e collegavano trapani elettrici agli amplificatori per integrare il rumore industriale e la dissonanza in un modello familiare guidato dalla melodia, creando un suono che li avrebbe resi una delle band indie rock più influenti di sempre. Motivati dagli stessi principi, ci sforziamo di alterare la percezione della corsa attraverso un caleidoscopio di design di prodotto innovativo, una visione romantica della performance e una forte comunità di individui che la pensano come noi. Per questo progetto, abbiamo collaborato con il concetto di stile di vita vintage progressivo Unified Goods per creare un’esperienza completamente coinvolgente“.

Ovviamente la linea Sonic Youth di Satisfy non è economica, per un pantaloncino da corsa ad esempio si va sui 180 dollari, mentre un paio di calzini tocca i 50 dollari. E’ possibile anche comprare vecchi numeri di Melody Maker e NME con i Sonic Youth in copertina, cassette, singoli in 7″ e altre memorabilia.

Da notare che il modello per la campagna promozionale di questa linea è Walter Schreifels dei Quicksand (album nuovo in arrivo) e le foto sono state scattate da Ben Rayner.