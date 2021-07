A NOVEMBRE IL TERZO ALBUM DI COURTNEY BARNETT. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “RAE STREET”

A distanza di tre anni e mezzo dal suo sophomore “Tell Me How You Really Feel“, Courtney Barnett tornerà il prossimo 12 novembre con un nuovo LP, “Things Take Time, Take Time” (pre-order), che sarà realizzato da Marathon Artists / Mom + Pop / Milk! Records.

Il nuovo disco della musicista indie-rock australiana è stato scritto nel corso di due anni e poi registrato a Sydney e Melbourne tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 insieme alla produttrice e batterista Stella Mozgawa delle Warpaint.

Il primo estratto si chiama “Rae Street” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da W.A.M. Bleakley.

“Things Take Time, Take Time” Tracklist:

1. Rae Street

2. Sunfair Sundown

3. Here’s the Thing

4. Before You Gotta Go

5. Turning Green

6. Take It Day By Day

7. If I Don’t Hear From You Tonight

8. Write A List Of Things To Look Forward To

9. Splendour

10. Oh the Night