AMYL AND THE SNIFFERS ANNUNCIANO IL LORO NUOVO ALBUM: “GUIDED BY ANGELS” è IL PRIMO SINGOLO.

Amyl and the Sniffers annunciano il loro nuovo album “Comfort to Me” (pre-order) che uscirà il 10 settembre 2021. “Guided By Angels” è il primo singolo.

Alla fine del 2020, Amyl and The Sniffers sono entrati in studio con il produttore Dan Luscombe per registrare il secondo album, seguito del loro piacevolissimo esordio. Scritto nel corso di un lungo anno di isolamento, l’album è stato influenzato e ampliato da una serie più ricca di riferimenti: il rock’n’roll vecchia scuola (AC/DC, Rose Tattoo, Motörhead e Wendy O Williams), hardcore moderno (Warthog e Power Trip) e gli eroi della patria (Coloured Balls e Cosmic Psychos).

Dal punto di vista dei testi, l’album è stato influenzato dagli idoli rap di Taylor e da innumerevoli garage band.

Amy Taylor dice sull’album “Se devi spiegare com’è questo disco, beh, penso che sia come guardare un episodio di The Nanny ma l’ambientazione è un programma di auto australiano e la tata si occupa di questioni sociali e ha letto un paio di libri, e Mr Sheffield sta bevendo birra al sole. È una Mitsubishi Lancer che va leggermente oltre il limite di velocità in una zona scolastica. È rendersi conto di quanto sia bello indossare i pantaloni della tuta a letto. È avere qualcuno che vuole cucinarti la cena quando sei davvero a pezzi. Sono io che faccio shadow-boxing sul palco, coperta di sudore, invece di stare tranquillamente seduta in un angolo“.

Album Tracklist:

Guided By Angels

Freaks to the Front

Choices

Security

Hertz

No More Tears

Maggot

Capital

Don’t Fence Me In

Knifey

Don’t Need A Cunt (Like you to love me)

Laughing

Snakes