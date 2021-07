ASCOLTA LA VERSIONE DELLA FAMOSISSIMA “GLORIA” RIFATTA DA ANGEL OLSEN PER IL SUO NUOVO EP DI COVER ANNI ’80

Angel Olsen, annunciando “Aisles”, EP di cover anni ’80 che sarà disponibile dal 20 agosto (24 settembre in vinile) via somethingscosmic, rende nota un’elegante versione di “Gloria”.

La citata “Gloria” (scritta e interpretata da Umberto Tozzi nella sua versione originale, ma portata al successo internazionale da Laura Branigan), farà compagnia a brani come “Eyes Without A Face” di Billy Idol, “Safety Dance” dei Men Without Hats, “If You Leave” degli OMD e “Forever Young” degli Alphaville.

“La mia connessione con questi brani è assoluta – racconta Angel Olsen – volevo divertirmi e allo stesso tempo essere spontanea, avevo bisogno di ricordare che potevo farlo!” L’EP di cover è stato registrato durante l’inverno del 2020 al Drop of Sun Studio di Asheville con il produttore Adam McDaniel, che Angel Olsen conosce ormai da anni.

“Aisles EP” arriva a breve distanza dal singolo “Like I Used To“, realizzato a quattro mani con Sharon Van Etten.



Photo credit: Dana Trippe