ÁSGEIR, IL NUOVO EP “THE SKY IS PAINTED GRAY TODAY” IN USCITA A SETTEMBRE

Il cantautore islandese Ásgeir Trausti ha annunciato oggi l’uscita del suo nuovo EP, “The Sky Is Painted Gray Today”, in arrivo il prossimo 3 settembre via One Little Independent Records.

Il nuovo mini lavoro, che vede ancora una volta la collaborazione del padre, poeta, e di John Grant e Pétur Ben (per le traduzioni in inglese), consta di quattro inediti registrati nel 2019 a Hljodriti, Islanda e segue “Bury The Moon” uscito nel febbraio 2020.

Ad anticipare “The Sky Is Painted Gray Today”, il singolo “Sunday Drive” che racconta uno spaccato di vita di Ásgeir: “Sunday Drive è stato scritto su un incidente d’auto che ho avuto quando avevo 7 anni. Ogni domenica io e la mia famiglia guidavamo in cima a una montagna vicino al paese in cui vivevamo e poi scendevamo dalla macchina, facevamo un giro e godevamo del panorama. Il giorno dell’incidente a mia sorella maggiore è stato permesso di scattare foto con una nuova macchina fotografica che mia madre e mio padre avevano acquistato di recente, ma non si sono fidati di me, quindi mi sono arrabbiato e sono rimasto in macchina mentre uscivano per scattare immagini. Mentre ero sconvolto ad aspettare in macchina ho iniziato a giocare con il cambio e il freno a mano e all’improvviso l’auto ha iniziato a muoversi. È volato giù per la collina e si è capovolto alcune volte ed è stato completamente distrutto quando si è fermato. Sono strisciato fuori praticamente illeso, avevo solo bisogno di quattro punti in testa”.



Ásgeir inoltre sarà in concerto in Italia:

5 agosto 2021, Ypsigrock Festival, Castelbuono (PA)

8 agosto 2021, Sexto’Nplugged Festival, Sesto al Reghena (PN)

9 agosto 2021, Spilla Festival, Ancona

Per tutte le info sul tour, vi rimandiamo alla pagina web dell’organizzatore Comcerto.