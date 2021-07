GUARDA IL TRAILER DEL NUOVO DOCUMENTARIO HBO “WOODSTOCK ‘99: PEACE, LOVE, AND RAGE”

In queste ore HBO ha svelato il trailer ufficiale del nuovo documentario dedicato al disastroso festival di Woodstock tenutosi nel 1999 come sequel della storica edizione andata in scena 30 anni prima (agosto 1969).

“Woodstock ‘99: Peace, Love, and Rage”, prodotto da Bill Simmons e atteso sul canale americano il prossimo 23 luglio, ripassa in rassegna quei giorni fallimentari intervistando artisti che si esibirano allora (Moby, Black Thought), organizzatori e promoters.

Woodstock’99 è andato in scena nella località statunitense di Rome nello stato di New York dal 23 al 25 luglio 1999 e tra i partecipanti vi furono Limp Bizkit, The Offspring, Rage Against the Machine, Korn, Creed, Red Hot Chili Peppers, Bush, Megadeth, Alanis Morissette, Metallica. L’edizione è passata alla storia per alcuni gravi incidenti che causarono un alto numero di feriti.

Guarda il trailer: