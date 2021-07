I PORTISHEAD HANNO PUBBLICATO SU SOUNDCLOUD LA LORO COVER DEL 2016 DI “SOS” DEGLI ABBA

I Portishead hanno pubblicato la loro cover del 2016 di “SOS” degli ABBA per la prima volta, inserendo la pubblicazione nel programma di royalty alimentato da chi ascolta musica su SoundCloud.

La canzone, in origine, era stata registrata per la colonna sonora di un film e fino, ad ora, poteva essere trovata solo su YouTube. Ora è rilasciata attraverso il programma di royalty di SoundCloud, che è stato lanciato in aprile con l’obiettivo di rendere l’economia dello streaming più equa per gli artisti.

“Quando abbiamo sentito che SoundCloud è passato a un sistema di pagamento più equo incentrato sull’utente per lo streaming della musica, siamo stati felici di renderlo l’unico posto per lo streaming della nostra versione inedita di ‘SOS’ degli ABBA“, ha detto Geoff Barrow dei Portishead in un comunicato. “Dopo averla registrata anni fa per il film di Ben Wheatley High-Rise, siamo entusiasti di condividerla finalmente con il mondo, e siamo ancora più entusiasti che tutti i profitti dello streaming vadano a una grande causa“.

Michael Pelczynski, responsabile dei contenuti e della gestione diritti di SoundCloud, dice: “Il suono senza tempo dei Portishead ha ispirato innumerevoli artisti e ha dato origine a molti generi emergenti su SoundCloud. Siamo onorati che i Portishead abbiano scelto SoundCloud, l’unica piattaforma dove la connessione tra artista e fan è direttamente ricompensata, come primo posto per pubblicare in esclusiva la loro cover di questa canzone iconica“.

Photo: José Goulão [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons