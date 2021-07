SAM FENDER PUBBLICHERà IL SUO SECONDO LP A OTTOBRE

Il secondo album di Sam Fender, “Seventeen Going Under” (pre-order) vedrà la luce il prossimo 8 ottobre via Polydor e arriva a due anni dal suo debutto full-length, “Hypersonic Missiles“.

Il giovane musicista del nord-est dell’Inghilterra dice che il suo nuovo disco viene “direttamente dal cuore e ne sono molto orgoglioso” e poi aggiunge: “Parla di crescere. È una celebrazione della vita dopo le difficoltà ed è una celebrazione della sopravvivenza.”

Il primo single è la title-track “Seventeen Going Under” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Brock Neal Roberts.

“Seventeen Going Under” Tracklist:

1. Seventeen Going Under

2. Getting Started

3. Aye

4. Get You Down

5. Long Way Off

6. Spit Of You

7. Last To Make It Home

8. The Leveller

9. Mantra

10. Paradigms

11. The Dying Light