“SONIC LIFE” E’ IL TITOLO DEL NUOVO MEMOIR DI THURSTON MOORE

La casa editrice Faber ha acquisito i diritti di “Sonic Life” nuova autobiografia di Thurston Moore.

Come descritto dal sito specializzato The Bookseller, “Sonic Life”:

Descriverà nel dettaglio la musica selvaggia e la meraviglia infinita della carriera e della vita di Moore. Dalla sua infatuazione e l’impegno per le scene punk e no wave degli anni 70 a New York City, alla formazione del suo leggendario gruppo rock nel 1981, a 30 anni di incessanti registrazioni, tour e sperimentazioni musicali, dando vita all’era dei Nirvana dell’alternative rock, e non solo, tutto è raccontato attraverso il prisma personale degli archivi e delle ricerche dell’autore.

Moore del libro, atteso nelle librerie comunque non prima del 2023, aveva già parlato in una recente intervista dichiarando:

Questo periodo di inattività mi ha permesso di farlo, quindi ho questo manoscritto che probabilmente pubblicherò a un certo punto nel 2021.

L’ultimo disco in studio del chitarrista è “By the Fire” uscito lo scorso autunno.

Credit Foto: Paul Hudson from United Kingdom, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons