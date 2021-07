SONO TORNATI I THE BOO RADLEYS (MA SENZA MARTIN CARR!): ASCOLTA IL NUOVO BRANO “A FULL SYRINGE AND MEMORIES OF YOU”

Sentimenti constrastanti si affollano nella nostra mente. La goia per il ritorno di un nome tutelare del guitar-pop made in UK è tanta: i Boo Radleys hanno una carriera piena di dischi magnifici, fondamentali oseremmo dire, quindi come potremmo non gioire per il nuovo singolo “A Full Syringe and Memories Of You”. Ma la verità è che la mancanza di Martin Carr, mente e principale compositore della band del Merseyside, ci spaventa e rattrista non poco.

I Boo Radleys attuali sono quindi composti da Sice (chitarra,voce), Rob (batteria) e Tim (basso, chitarra): poco male, 3 testoline finissime che con il pop si trovano alla perfezione, ma, ripetiamo senza Martin facciamo quasi fatica a chiamarli Boo Radleys.

Il singolo comunque è una piccola delizia che non sarebbe stata male nel delicato e popedelico album “First Fruit” a nome Eggman (progetto solista proprio di Sice).

Restiamo sintonizzati…