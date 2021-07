TRACK: KEEGAN POWELL Hang At My House

Se guardassimo nel CV di Keegan Powell, cantautore di Toronto, troveremmo che il nome dei Teenage Kicks, con i quali si è messo in luce come chitarrista nel loro album di debutto “Spoils Of Youth”. Poco dopo, ha continuato a comporre canzoni per i Chastity sia nel loro LP di debutto “Death Lust” che nel secondo disco “Home Made Satan”.

Ora il nostro Keegan si è messo in proprio e ha deciso di far uscire un disco a nome proprio che dovrebbe vedere la luce alla fine di quest’anno. Il nuovo singolo è sferragliante e pimpante, da ascoltare a tutto volume sulle strade americane, con il contachilometri che sale in base al ritmo trascinante del brano. C’è quaesto giro di chitarra che si fa subito accattivante e poi ecco la ritmica, come un treno in corsa che inizia a macinare. Il buon Keegan ha il fuoco indie-pop dentro e lo fa bruciare in un ritornello micidiale!

Dopo le precedenti uscite, “Rock N Roll Kind of Night” e “There’s A Mountain”, “Hang At My House” è veramente un brano energico e mosso da una vivace urgenza, ispirato dalla sensazione di essere contemporaneamente innamorati e fuori controllo.

Listen & Follow

Keegan Powell: Facebook