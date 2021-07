AURORA, ANNUNCIATE DUE NUOVE DATE IN ITALIA ED ANCHE UN NUOVO SINGOLO

La giovanissima cantante norvegese Aurora ha annunciato due concerti in Italia che si terranno il prossimo 13 febbraio 2022 all’Alcatraz di Milano (prevendite su Mailticket) e il 14 febbraio 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma (prevendite su Ticketone).

per entrambi i concerti sono previste le seguenti modalità di prevendita:

prevendita Fanlist, dalle ore 10 di mercoledì 14 luglio

prevendita Spotify, dalle ore 10 di mercoledì 14 luglio

prevendita Mailticket (per il concerto di Milano) dalle ore 10 di venerdì 16 luglio

prevendita Ticketone (per il concerto di Roma) dalle ore 10 di venerdì 16 luglio

domenica 13 febbraio 2022

MILANO – ALCATRAZ

Via Valtellina, 25

apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore 21.00

prezzo del biglietto: 25 Euro + prevendita

lunedì 14 febbraio 2022

ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Via Pietro de Coubertin, 30

apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore 21.00

prezzi dei biglietti:

platea: 35 Euro + prevendita

galleria: da 26,50 a 30,50 Euro + prevendita

In occasione dell’annuncio, l’artista nordica ha rilasciato il suo nuovo singolo “Cure For Me” via Decca Records, che anticipa il nuovo disco di cui seguiranno presto maggiori informazioni.