I Deafheaven hanno recentemente condiviso “Great Mass of Color“, l’eccellente primo singolo del loro atteso quinto album “Infinite Granite”, trovando numerosi estimatori anche in ambito shoegaze, genere questa volta abbracciato in modo deciso. Ora la band di San Francisco ha pubblicato un secondo singolo dall’album, “The Gnashing”, ed è ancora un brano che si muove sulle precedenti coordinate: per ora niente black metal a quanto sembra.



Photo: Nicholas Sayers