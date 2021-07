GLI LCD SOUNDSYSTEM RISTAMPANO IN UN BOXSET IL LORO CONCERTO DI ADDIO AL MADISON SQUARE GARDEN

Gli LCD Soundsystem hanno portato in scena il loro concerto d’addio a New York al Madison Square Garden il 2 aprile 2011, (addio temporaneo, visto che poi sono tornati insieme nel 2016 e hanno fatto un quarto album nel 2017). “Se è un funerale, facciamo il miglior funerale di sempre“, quello era il motto dell’epoca. Il live quindi fu il loro più grande e lungo spettacolo, ben tre ore e mezza al Madison Square Garden, con un obbligo di avere l’abbigliamento tutto bianco e, on stage, apparizioni di membri degli Arcade Fire, Reggie Watts, Juan MacLean, Shit Robot, Planningtorock e Shannon Funches dei Light Asylum.

Adesso, in occasione del decennale di quella storica performance, la band ristamperà, data di uscita il prossimo 6 agosto (i pre-order in realtà sono già andati sold-out), l’intero boxset del live, 5 LP e 3 CD, pubblicato durante il Record Store Day del 2014 e rapidamente esaurito.

Il concerto in passato era stato ‘immortalato’ anche nel film “Shut Up and Play the Hits” uscito nel 2012.

Credit Foto: Bertrand from Paris, France, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons