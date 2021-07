GUARDA “THE DAY THE MUSIC CAME BACK”, IL CORTOMETRAGGIO DEI FOO FIGHTERS SULLA LORO DATA AL MADISON SQUARE GARDEN DEL 20 GIUGNO

I Foo Fighters hanno pubblicato un cortometraggio intitolato “The Day The Music Came Back”, che documenta il recente concerto della band nell’iconico locale di New York.

Il live ha avuto luogo il 20 giugno ed è stato il primo concerto del locale in 466 giorni. Lo show ha visto la partecipazione di oltre 15.000 persone, tutte hanno dovuto dimostrare di essere state completamente vaccinate prima di entrare, è ha segnato anche il primo concerto a piena capacità in un’arena di New York dall’inizio della pandemia di coronavirus.

Il filmato, che dura poco meno di 10 minuti, vede brevi interviste con alcuni dei principali lavoratori dietro le quinte che hanno dato vita allo spettacolo, tra cui operai, baristi e supervisori del merchandising. Oltre a mostrare le interviste ai partecipanti, “The Day The Music Came Back” include anche filmati della performance della band, che suona brani come “Everlong” e “Best Of You”.

Il concerto non è stato senza controversie, tuttavia, poiché svariati manifestanti si sono riuniti fuori dal Madison Square Garden opponendosi alla politica della band di suonare solo per un pubblico completamente vaccinato.