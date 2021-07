TRACK: THE SHADRACKS You Can’t Lose

The Shadracks hanno già pubblicato il loro omonimo primo LP nel 2018, ma ora la band inglese annuncia il suo sophomore, “From Human Like Forms” (pre-order), prodotto da Billy Childish e in uscita il prossimo 13 agosto via Damaged Good Records.

Formata dal frontman e chitarrista Huddie Shadrack (figlio proprio di Childish) e dalla batterista Elisa Abednego, la band ha recentemente aggiunto alla sua line-up Rhys Webb degli Horrors, dopo che la bassista originale aveva deciso di abbandonare il progetto.

Il loro nuovo singolo “You Can’t Lose”, che potete ascoltare qui sotto, è un pezzo garage-rock di poco più di due minuti: adrenalinico, graffiante e divertente, arriva dritto in faccia e sa perfettamente come esaltare l’ascoltatore. Una botta di energia!

The Shadracks: Soundcloud